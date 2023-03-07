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Наймушин Симон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Наймушин Иван Степанов

Мать: Наймушина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евгения Симонова

Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Устинья Симонова

Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ксения Симонова

Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Наймушин Трофим Семенов

Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Наймушин Корнилий Семенов

Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Ирина (Григорьева)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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