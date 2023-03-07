Наймушин Симон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Наймушин Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евгения Симонова
Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Устинья Симонова
Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ксения Симонова
Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Наймушин Корнилий Семенов
Мать ребёнка: Наймушина Ирина (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821