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Кондратий Ахтамонов

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Место рождения

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ахтамон

Мать: Марья Петрова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сава Кондратьев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Кондратьева

Мать ребёнка: Агафья Иванова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1783
Рождение ребёнка
1786

Сын: Исак Кондратьев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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