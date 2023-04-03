Кондратий Ахтамонов
Место рожденияд. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1755
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Ахтамон
Мать: Марья Петрова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сава Кондратьев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Кондратьева
Мать ребёнка: Агафья Иванова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1783
Рождение ребёнка
1786
Сын: Исак Кондратьев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния