Kimeldorf Abraham E
Место рожденияRhode Island, United States
Дата рождения23.10.1908
Дата смерти?.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Rhode Island, United States
Федеральная перепись США 1910 года
Место жительства
1910
Providence Ward 5, Providence, Rhode Island, USA
Федеральная перепись США 1910 года
Бракосочетание
1938
Жена: Yeta
Manhattan, New York City, New York, United States
Смерть
?.06.1985