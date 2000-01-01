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Kimeldorf Abraham E

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Место рождения

Rhode Island, United States

Дата рождения

23.10.1908

Дата смерти

?.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Rhode Island, United States
Федеральная перепись США 1910 года
Место жительства
1910
Providence Ward 5, Providence, Rhode Island, USA
Федеральная перепись США 1910 года
Бракосочетание
1938

Жена: Yeta

Manhattan, New York City, New York, United States
Смерть
?.06.1985
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