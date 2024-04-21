Ваулин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваулин Гаврила

Место рождения

Россия Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваулин Николай

Мать: Ваулина (Лисовская) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ваулина) Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ваулина) Клавдия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Анатолий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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