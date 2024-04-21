Ваулин Гаврила
Место рожденияРоссия Курганская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ваулина) Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ваулина) Клавдия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваулин Анатолий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно