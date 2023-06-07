Баева Алина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаева Алина Андреевна

Баева Алина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лебеденко Светлана Анатольевна