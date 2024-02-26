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Дарья Потапова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Парфеньтьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Венедикт Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Акилина Федотова (Вна)

Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Степан Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Спиридон Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семен Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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