Дарья Потапова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Акилина Федотова (Вна)
Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Степан Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Семен Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Парфеньтьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно