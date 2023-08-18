(Стародумова) Настасья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стародумова) Настасья Сергеева

Место рождения

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Стародумов Сергей Иванов

Мать: Стародумова Овдотья Иванова

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Липихиных, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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