(Стародумова) Настасья Сергеева
Место рожденияпоч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Липихиных, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762