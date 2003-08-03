Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1979

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарницын Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарницын Сергей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
03.08.2003
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