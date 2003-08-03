Зарницына (Бурнович) Инна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1979
Дата смерти03.08.2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарницын Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
03.08.2003