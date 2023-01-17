Двойнишников Иван Абрамович
Место рожденияШадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Дата рождения04.10.1939
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1939
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1973
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
1977