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Двойнишников Иван Абрамович

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Место рождения

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

04.10.1939

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1939

Отец: Двойнишников Абрам Филиппович

Мать: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Валентина Афанасьевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Валентина Афанасьевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Валентина Афанасьевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Валентина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
1977
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