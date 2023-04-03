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Клепикова Анна Федорова

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Место рождения

Российская Империя, Московская губерния, Подольского уезд, Подольское правление, д. Петровская

Дата рождения

1846

Дата смерти

26.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Московская губерния, Подольского уезд, Подольское правление, д. Петровская
Бракосочетание
09.11.1866

Муж: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1867

Сын: Клепиков Иван Васильев

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1873

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: Малкина Матрона Васильева

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1877

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1880

Сын: Клепиков Павел Васильев

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Клепиков Иван Васильев

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Рождение ребёнка
05.05.1886

Сын: Клепиков Николай Васильев

Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.04.1894
Причина смерти: от чахотки
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