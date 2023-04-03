Клепикова Анна Федорова
Место рожденияРоссийская Империя, Московская губерния, Подольского уезд, Подольское правление, д. Петровская
Дата рождения1846
Дата смерти26.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя, Московская губерния, Подольского уезд, Подольское правление, д. Петровская
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
18.09.1867
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
26.04.1873
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
04.03.1875
Дочь: Малкина Матрона Васильева
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
28.10.1877
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
21.10.1880
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Рождение ребёнка
05.05.1886
Сын: Клепиков Николай Васильев
Отец ребёнка: Клепиков Василий Семенов
Смерть
26.04.1894
Причина смерти: от чахотки