Елкин Емельян Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Емельян Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Елкин Осип Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Елкин Петр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1838
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