Елкин Емельян Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Елкин Осип Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1838