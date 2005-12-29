Ховрин Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1937
Дата смерти29.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937
Отец: Ховрин Иван Васильевич
Мать: Ховрина Домна Максимовна
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Макарова Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна
Рождение ребёнка
08.04.?
Сын: Ховрин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна
Рождение ребёнка
29.05.?
Сын: Ховрин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ховрина Мария Степановна
Смерть
29.12.2005