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Ховрин Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1937

Дата смерти

29.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937

Отец: Ховрин Иван Васильевич

Мать: Ховрина Домна Максимовна

Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Макарова Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна

Рождение ребёнка
08.04.?

Сын: Ховрин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна

Рождение ребёнка
29.05.?

Сын: Ховрин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Ховрина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ховрина Мария Степановна

Смерть
29.12.2005
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