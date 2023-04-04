(Грюневальдт) Гертруда Шарлотта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грюневальдт) Гертруда Шарлотта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.03.1739

Муж: Ребиндер Карл Магнус

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йохана Шарлотта

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Кристоф Энгельбрехт

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бланкеннагель Доротея Беата

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луиза

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребиндер Фабиан

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йохана Элеонора

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Хелена

Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус

Смерть
1777
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