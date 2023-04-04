(Грюневальдт) Гертруда Шарлотта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.03.1739
Муж: Ребиндер Карл Магнус
Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Йохана Шарлотта
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Кристоф Энгельбрехт
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бланкеннагель Доротея Беата
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луиза
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребиндер Фабиан
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Йохана Элеонора
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Хелена
Отец ребёнка: Ребиндер Карл Магнус
Смерть
1777