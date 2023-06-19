Волков Михаил
Место рождения
Дата рожденияДо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
20.05.1884 ст.
Афанасьевская церковь 20.05.1884 Юхновщина крестьянин Никита Ефимович Федоров Калихновщины крестьянская дочь Александра Егоровна по жениху Калихновщины крестьянин Василий Фомич по жениху Макарушк... Показать все
Поручитель
20.05.1884 ст.
Афанасьевская церковь 20.05.1884 Юхновщина крестьянин Никита Ефимович Федоров Калихновщины крестьянская дочь Александра Егоровна по жениху Калихновщины крестьянин Василий Фомич по жениху Макарушк... Показать все
Смерть
Неизвестно