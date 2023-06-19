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Волков Михаил

Место рождения

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
20.05.1884 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.05.1884 Юхновщина крестьянин Никита Ефимович Федоров Калихновщины крестьянская дочь Александра Егоровна по жениху Калихновщины крестьянин Василий Фомич по жениху Макарушк... Показать все
Поручитель
20.05.1884 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.05.1884 Юхновщина крестьянин Никита Ефимович Федоров Калихновщины крестьянская дочь Александра Егоровна по жениху Калихновщины крестьянин Василий Фомич по жениху Макарушк... Показать все
Смерть
Неизвестно