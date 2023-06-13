Петрова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Петр
Мать: Васильева Параскева
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Аброшин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно