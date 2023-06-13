Петрова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Петр

Мать: Васильева Параскева

Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Аброшин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич

Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.

Сын: Аброшин Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Аброшин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Аброшин Гавриил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аброшин Гавриил Матвеевич