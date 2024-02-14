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Закиров Фатых

Место рождения

Былын Балыкче, Апастовский район РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хамзина) Хануза

Рождение ребёнка
23.11.1911

Сын: Фатыхов Закир Фатыхович

Мать ребёнка: (Хамзина) Хануза

Рождение ребёнка
1921

Сын: Садыков Зариф Фатыхович

Мать ребёнка: (Хамзина) Хануза

Смерть
Неизвестно

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