Закиров Фатых
Место рожденияБылын Балыкче, Апастовский район РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Хамзина) Хануза
Рождение ребёнка
23.11.1911
Мать ребёнка: (Хамзина) Хануза
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: (Хамзина) Хануза
Смерть
Неизвестно