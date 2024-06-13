Берёзин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Берёзина Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзина Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
06.03.1962

Дочь: Берёзина Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Берёзина Евдокия Семёновна

Смерть
Неизвестно

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