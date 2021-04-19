Смолина (Болдырева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина (Болдырева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1936

Дата смерти

19.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Смолин Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Смолин Вячеслав Модестович

Рождение ребёнка
20.03.1964

Сын: Смолин Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Смолин Вячеслав Модестович

Смерть
19.04.2021
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