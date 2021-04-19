Смолина (Болдырева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1936
Дата смерти19.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1954
Сын: Смолин Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Смолин Вячеслав Модестович
Рождение ребёнка
20.03.1964
Сын: Смолин Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Смолин Вячеслав Модестович
Смерть
19.04.2021