Аляутдинова Сафура
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сагадат
Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин
Рождение ребёнка
1920
Сын: Аляутдинов Мубин
Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Сафа
Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин
Смерть
Неизвестно