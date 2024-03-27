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Аляутдинова Сафура

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сагадат

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Аляутдинов Мубин

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Сафа

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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