Елисеев Илья Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Илья Макарович

Елисеев Илья Макарович

avatar

Место рождения

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1917

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917

Отец: Елисеев Макар Платонович

Мать: Елисеева Анна Васильевна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
23.07.1917
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Воспреемники: села Федоровка Александр Васильев Харитонов и деревни Булякая жена гражданина Марфа Макаровна
Военная служба
Неизвестно
Федоровский РВК, Башкирская АССР, Федоровский р-н
Военная служба
Неизвестно
213 отдельная рота связи 164 стрелковой дивизии
Красноармеец, связист
Смерть
20.08.1943
Старые Стребки, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: На войне около д.Старые Стебки
Похороны
Около 1950
Снопот, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Братское захоронение д. Снопот Спас-Деменского района Калужской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close