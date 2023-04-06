Елисеев Илья Макарович
Место рождения
Дата рождения20.07.1917
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917
Отец: Елисеев Макар Платонович
Мать: Елисеева Анна Васильевна
Крещение
23.07.1917
Воспреемники: села Федоровка Александр Васильев Харитонов и деревни Булякая жена гражданина Марфа Макаровна
Военная служба
Неизвестно
Федоровский РВК, Башкирская АССР, Федоровский р-н
Военная служба
Неизвестно
213 отдельная рота связи 164 стрелковой дивизии
Красноармеец, связист
Смерть
20.08.1943
Старые Стребки, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: На войне около д.Старые Стебки
Похороны
Около 1950
Снопот, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Братское захоронение д. Снопот Спас-Деменского района Калужской области