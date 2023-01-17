Совгир Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1977
Отец: Совгир Николай Сергеевич
Мать: Совгир Ольга Петровна
Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1993 и 2011
Бракосочетание
Между 2000 и 2004
Жена: Совгир Вера Владимировна
Рождение ребёнка
19.03.2004
Сын: Совгир Никита Александрович
Мать ребёнка: Совгир Вера Владимировна
Рождение ребёнка
18.12.2011
Дочь: Совгир Диана Александровна
Мать ребёнка: Атаманчук Анжела Ивановна