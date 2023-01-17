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Совгир Александр Николаевич

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

09.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1977

Отец: Совгир Николай Сергеевич

Мать: Совгир Ольга Петровна

Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1993 и 2011

Жена: Атаманчук Анжела Ивановна

Бракосочетание
Между 2000 и 2004

Жена: Совгир Вера Владимировна

Рождение ребёнка
19.03.2004

Сын: Совгир Никита Александрович

Мать ребёнка: Совгир Вера Владимировна

Рождение ребёнка
18.12.2011

Дочь: Совгир Диана Александровна

Мать ребёнка: Атаманчук Анжела Ивановна

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