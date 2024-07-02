Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна 25.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино

Дата рождения

25.12.1920

Дата смерти

17.04.1978

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920

Отец: Воробьев Иван Егорович

Мать: ?

Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпачев Николай

Москва
Смерть
17.04.1978
Москва

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