Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна
Место рожденияРязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Дата рождения25.12.1920
Дата смерти17.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920
Отец: Воробьев Иван Егорович
Мать: ?
Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпачев Николай
Москва
Смерть
17.04.1978
Москва