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Ерохина Анна Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Машков Иван Павлович

Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Дочь: Оглоблина Мария Ерохина

Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Машков Иван Павлович

Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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