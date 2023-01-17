Ерохина Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Машков Иван Павлович
Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1846
Дочь: Оглоблина Мария Ерохина
Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Машков Иван Павлович
Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Ерохин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно