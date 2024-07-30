Соплякова (Шалимова) Феврония Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смерти19.10.1951 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1826 ст.
Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.10.1951 ст.
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область