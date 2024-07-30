Соплякова (Шалимова) Феврония Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплякова (Шалимова) Феврония Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

19.10.1951 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1826 ст.

Муж: Сопляков Василий Павлович

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.10.1951 ст.
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

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