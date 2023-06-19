Мякотин Николай Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Рождение ребёнка
Около 04.12.1883 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна
Рождение ребёнка
10.12.1896 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна
Рождение ребёнка
20.08.1902
Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917