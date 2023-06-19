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Мякотин Николай Данилович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Мякотин Данила Кирилович

Мать: Мякотина Акулина Федоровна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 04.12.1883 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.12.1896 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Мякотин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мякотина Пелагея Ульяновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотина Пелагея Ульяновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1917
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область