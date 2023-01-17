Рахимов Абдрахман Рахимович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941
Призван в 1941 году Илекским РВК. В 1942 году демобилизован. Служил на 3 Белорусском фронте. 31.05.1945 награждён медалью «За отвагу». Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
Неизвестно