Рахимов Абдрахман Рахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Абдрахман Рахимович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1941
Призван в 1941 году Илекским РВК. В 1942 году демобилизован. Служил на 3 Белорусском фронте. 31.05.1945 награждён медалью «За отвагу». Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
Неизвестно
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