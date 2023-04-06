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Салтыков Иван Яковлев

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Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1781

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Салтыков Яков Поликарпов

Мать: Салтанова Матрона Трофимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Салтыков Савватей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Салтыков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1781
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