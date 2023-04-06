Салтыков Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1781