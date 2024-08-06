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Клюев Владимир Сергеевич

Место рождения

Ольховочка, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

15.09.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1953

Отец: Клюев Сергей Васильевич

Мать: Клюева (Рубцова) Дарья Сергеевна

Ольховочка, Чайковский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1977

Сын: Клюев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна

Рождение ребёнка
08.07.1980

Сын: Клюев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна

Сосново, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.11.1985

Сын: Агеев (Клюев) Антон Владимирович

Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна

Сосново, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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