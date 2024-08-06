Клюев Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1953
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1977
Сын: Клюев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна
Рождение ребёнка
08.07.1980
Сын: Клюев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна
Рождение ребёнка
15.11.1985
Сын: Агеев (Клюев) Антон Владимирович
Мать ребёнка: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна
Смерть
Неизвестно