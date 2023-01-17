Козлова (Позднякова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Позднякова) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Позднякова ?

Мать: ?

Бракосочетание
20.04.1903

Муж: Козлов Павел Андрианович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Супруг(-а): Павел Андрианович Козлов
Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Козлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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