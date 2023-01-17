Козлова (Позднякова) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Позднякова ?
Мать: ?
Бракосочетание
20.04.1903
Супруг(-а): Павел Андрианович Козлов
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Козлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Козлов Павел Андрианович
Смерть
Неизвестно