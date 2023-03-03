Гоголев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958
Отец: Гоголев Егор
Мать: Гоголева (?) Анфиза
Рождение ребёнка
1998
Сын: Гоголев Евгений
Мать ребёнка: Гоголева Тамара
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоголева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Сергей
Мать ребёнка: Гоголева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Анатолий
Мать ребёнка: Гоголева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Тамара