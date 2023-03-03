Гоголев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958

Отец: Гоголев Егор

Мать: Гоголева (?) Анфиза

Рождение ребёнка
1998

Сын: Гоголев Евгений

Мать ребёнка: Гоголева Тамара

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Сергей

Мать ребёнка: Гоголева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Анатолий

Мать ребёнка: Гоголева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Тамара

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