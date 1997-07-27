(Сиушова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сиушова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1997

Сын: Аникин Ярослав

Отец ребёнка: Аникин Евгений

Рождение ребёнка
28.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Евгений

Рождение ребёнка
27.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Евгений

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