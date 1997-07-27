(Сиушова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1997
Сын: Аникин Ярослав
Отец ребёнка: Аникин Евгений
Рождение ребёнка
28.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Евгений
Рождение ребёнка
27.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Евгений