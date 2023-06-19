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Эртнер Георгий

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1921

Сын: Эртнер Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Эртнер Александра Власьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эртнер Александра Власьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
проходя с войсками Красной Армии через г. Тюмень был серьёзно ранен и госпитализирован. В госпитале познакомился с медсестрой, Александрой
Смерть
Неизвестно