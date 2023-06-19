Эртнер Георгий
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1921
Сын: Эртнер Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Эртнер Александра Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
проходя с войсками Красной Армии через г. Тюмень был серьёзно ранен и госпитализирован. В госпитале познакомился с медсестрой, Александрой
Смерть
Неизвестно