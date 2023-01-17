Петелин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелин Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1954

Дочь: Пугаева Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Петелина Наталья Николаевна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1968
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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