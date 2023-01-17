Петелин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1954
Дочь: Пугаева Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Петелина Наталья Николаевна
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1968
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)