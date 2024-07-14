Фуфаев Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Фуфаев Федор Павлов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуфаева Марфа Иванова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фуфаев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фуфаева Анна Иванова
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фуфаев Ефим Иванов
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
Неизвестно