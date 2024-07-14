Фуфаев Иван Федоров 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Иван Федоров

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фуфаев Федор Павлов

Мать: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуфаева Марфа Иванова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фуфаев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Василиса

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фуфаева Анна Иванова

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фуфаев Ефим Иванов

Мать ребёнка: Василиса

Смерть
Неизвестно

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