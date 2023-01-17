Зарубина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Зарубин Никифор

Отец ребёнка: Зарубин Фёдор

Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Зарубин Андрей

Отец ребёнка: Зарубин Фёдор

Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Зарубин Иван

Отец ребёнка: Зарубин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (беликова) Шадрина Аксиния (Сина)

Отец ребёнка: Зарубин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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