Зарубина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Зарубин Никифор
Отец ребёнка: Зарубин Фёдор
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зарубин Андрей
Отец ребёнка: Зарубин Фёдор
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зарубин Иван
Отец ребёнка: Зарубин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (беликова) Шадрина Аксиния (Сина)
Отец ребёнка: Зарубин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубин Фёдор
Смерть
Неизвестно