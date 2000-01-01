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Пронин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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