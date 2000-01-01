Пронин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Юрова Капитолина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно