Петров Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Мосалева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик