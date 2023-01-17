Петров Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Андрей Павлович

Петров Андрей Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Мосалева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close