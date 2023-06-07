Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Гаврилова

Ирина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1797

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Василий Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки