Ирина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1797
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Терещенков Василий Васильев
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Бракосочетание
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки