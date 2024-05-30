Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пермякова (Казаринова) Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Казаринов Яков Иванов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шабалдина (Казаринова) Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Казаринов Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

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