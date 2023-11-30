Беляков Иван (Иоанн) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1902
Дата смерти13.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9TQ-6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-YVDH&action=view
Смерть
13.06.1903
От поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9R4-H?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-GJ89&action=view