Беляков Иван (Иоанн) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Иван (Иоанн) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1902

Дата смерти

13.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1902

Отец: Беляков Петр Маркелович

Мать: Белякова Мария Александровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9TQ-6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-YVDH&action=view
Смерть
13.06.1903
От поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J9R4-H?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-GJ89&action=view

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