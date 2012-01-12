Коробейникова Татьяна Павловна 04.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Дата смерти

12.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: Коробейников Павел Андреевич

Мать: Жильцова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1976

Дочь: Томилова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Томилов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1978

Сын: Томилов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Томилов Леонид Андреевич

Смерть
12.01.2012

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