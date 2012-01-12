Коробейникова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1955
Дата смерти12.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1976
Дочь: Томилова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Томилов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1978
Сын: Томилов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Томилов Леонид Андреевич
Смерть
12.01.2012