Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тесницкий Иван Максимович
Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Фёкла Максимовна
Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тесницкий Илья Максимович
Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно