Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тесницкий Иван Максимович

Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич

Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тесницкий Илья Максимович

Отец ребёнка: Тесницкий Максим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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