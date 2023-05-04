Вторушин Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Вторушин Петр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вторушина Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вторушина Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вторушин Василий Федорович
Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно