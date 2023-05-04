Вторушин Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторушин Федор Петрович

Вторушин Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Вторушин Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вторушина Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Вторушин Федор Федорович

Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вторушина Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вторушин Василий Федорович

Мать ребёнка: Вторушина Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close