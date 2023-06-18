Анисимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957

Отец: Анисимов Алексей Никифорович

Мать: Анисимова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
12.01.1980

Дочь: Новоселова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Юрьевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Анисимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Татьяна Юрьевна