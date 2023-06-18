Анисимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957
Рождение ребёнка
12.01.1980
Дочь: Новоселова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Юрьевна
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Анисимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно