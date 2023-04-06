Шибанова (Хортова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Хортовъ Илья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шибановъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шибановъ Егоръ
Отец ребёнка: Шибановъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шибановъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шибановъ Тимофей
Отец ребёнка: Шибановъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибановъ Петръ