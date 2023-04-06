Шибанова (Хортова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Хортова) Ульяна

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Хортовъ Илья

Мать: Хортова Матрена Васильева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шибановъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шибановъ Егоръ

Отец ребёнка: Шибановъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шибановъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шибановъ Тимофей

Отец ребёнка: Шибановъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибановъ Петръ

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