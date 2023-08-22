Васильев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Сергей

Мать ребёнка: Васильева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир

Мать ребёнка: Васильева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Дмитрий

Мать ребёнка: Васильева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель (Ржев)
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