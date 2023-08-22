Васильев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Сергей
Мать ребёнка: Васильева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир
Мать ребёнка: Васильева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Дмитрий
Мать ребёнка: Васильева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель (Ржев)