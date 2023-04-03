Созонов Семен Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1873
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ефросинья Семенова
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева
поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно