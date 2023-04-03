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Созонов Семен Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1873

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Созонов Илья Семенович

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ефросинья Семенова

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Созонова Ефросиния Григорьева

поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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