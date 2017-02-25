Бочкарёв Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Михаил Павлович

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Место рождения

Кожевенное, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

03.12.1918

Дата смерти

25.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожевенное, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1918
Кожевенное, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.2017
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
По 2017
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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