Бочкарёв Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения03.12.1918
Дата смерти25.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.2017
Место жительства
По 2017