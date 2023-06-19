Бугуева Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1905
Дата смерти?.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1934
Дочь: Дубасова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Дубасов Василий Николаевич
Дубасова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
?.01.1969
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область