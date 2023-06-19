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Бугуева Екатерина Яковлевна

Место рождения

Скилягино, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.12.1905

Дата смерти

?.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Скилягино, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.09.1934

Дочь: Дубасова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Дубасов Василий Николаевич

Дубасова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
?.01.1969
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область