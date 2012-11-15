Джонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина)

Джонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1922

Дата смерти

15.11.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1922

Отец: Орлов (измаилов) Иван (Абрам)

Мать: Орлова (измайлова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джонстон Джефри Эдвард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джонстон Джефри Эдвард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джонстон Джефри Эдвард

Смерть
15.11.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close