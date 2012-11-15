Джонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1922
Дата смерти15.11.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джонстон Джефри Эдвард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джонстон Джефри Эдвард
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2012